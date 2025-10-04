Промяна в националния отбор на България за мачовете с Турция и Испания

© levski.bg Футболистът на руския Оренбург Емил Ценов, който получи повиквателна за предстоящите световни квалификации с Турция (11 октомври) и Испания (14 октомври), отпада от състава на България заради контузия.



На негово място бе повикан защитникът на Левски Кристиан Димитров. Новината съобщиха от Българския футболен съюз.



България приема на 11-и октомври Турция, воден от Винченцо Монтела, на Националния стадион "Васил Левски" в София от 21:45 часа, а на 14-и октомври "лъвовете" гостуват на Испания на стадион "Хосе Сория" във Валядолид от 20:45 часа местно време.