Голям спортист, брат на легенда в UFC, почина на едва 39 години!
Автор: Георги Куситасев 16:47Коментари (0)0
© X: UFC
Носителят на шампионски пръстен от Супербоул Артър Джоунс почина на едва 39-годишна възраст, 

Братът на легендарния шампион в UFC Джон Джоунс, бе голямо име в американския футбол.

Той стигна до победата в Супербоул 47, където неговият Балтимор Рейвънс надделя над Сан Франциско 49ers.

Джоунс се оттегли от спорта през 2017-а година, финиширайки страхотна кариера с цели 7 години в Националната футболна лига на на САЩ (NFL).

"Много сме натъжени от внезапната смърт на Артър Джоунс. Присъствието на Артър беше подарък за всеки, с когото се срещаше. Неговата широка, лъчезарна усмивка, заразителна енергия и вечна позитивност създаваха атмосфера, която непрекъснато вдъхновяваше околните. Той беше мил, учтив и ентусиазиран. Винаги показваше любов към семейството, съотборниците и приятелите си. Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството на Джоунс и на всички, които обичаха Артър“, написа генералният мениджър на NFL Ерик ДеКоста в социалните мрежи.

Причината за смъртта не е разкрита.






