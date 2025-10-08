Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (3)
Станете доброволец на Маратон – Бургас 2025
Автор: Екип Burgas24.bg 16:55Коментари (0)111
©
На 9 ноември ще се проведе едно от мащабните събития в спортния календар – Маратон Бургас 2025. Събитието ще обедини бегачи, зрители и ентусиасти. Заедно те ще създадат атмосфера, която ще се помни дълго. 

За провеждането на спортното събитие са необходими доброволци, които да съдействат в организацията и провеждането на маратона.

"Имаме нужда от над 100 доброволци, които да се включат в различни ключови зони. Независимо дали си активен или просто търсиш вдъхновяващо преживяване ще намериш своето място в нашия отбор. Доброволци с опит в подобни събития ще бъдат разпределени на ключови позиции с по-висока отговорност. Ако вече си бил доброволец на спортно събитие – отбележи това в регистрацията. Какви роли можеш да избереш? Маршал по трасето – насочваш участници и следиш за безопасност Отговорник на пункт – координираш екипа, следиш за зареждане. Помощник на пункт – раздаваш вода и енергия на бегачите. Сценична зона – съдействие при награждаване и логистика. Старт-финална зона – ориентираш участници, подаваш медали. Гардероб – съхраняване и предаване на личен багаж. Инфо и логистика – отговаряш на въпроси, насочваш и помагаш. Какво получаваш в замяна? Официална брандирана тениска и ветровка. Сандвич и вода в деня на събитието. Сертификат за участие. Преживяване, което ще ти върне многократно вложеното време и усилия! Натисни бутона "Кандидатствай" в платформата 

https://ihelp.bg/events/91/view  и се присъедини към нас! Станете част от отбора, който стои зад финалната линия. Маратон Бургас 2025 ви очаква!“, казват организаторите на събитието.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Купата отложи мача на Нефтохимик и още две срещи от Югоизточната Трета лига
 Кадеду: Ще опитам да внеса идеи от националния отбор в Нефтохимик
 Георги Иванов: Колкото повече искаме да сме открити, толкова по-неоценен остава трудът ни
 Промени в УС на Нефтохимик
 Нефтохимик (U18) започна сезона с купа

Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: