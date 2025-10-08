Станете доброволец на Маратон – Бургас 2025

© На 9 ноември ще се проведе едно от мащабните събития в спортния календар – Маратон Бургас 2025. Събитието ще обедини бегачи, зрители и ентусиасти. Заедно те ще създадат атмосфера, която ще се помни дълго.



За провеждането на спортното събитие са необходими доброволци, които да съдействат в организацията и провеждането на маратона.



"Имаме нужда от над 100 доброволци, които да се включат в различни ключови зони. Независимо дали си активен или просто търсиш вдъхновяващо преживяване ще намериш своето място в нашия отбор. Доброволци с опит в подобни събития ще бъдат разпределени на ключови позиции с по-висока отговорност. Ако вече си бил доброволец на спортно събитие – отбележи това в регистрацията. Какви роли можеш да избереш? Маршал по трасето – насочваш участници и следиш за безопасност Отговорник на пункт – координираш екипа, следиш за зареждане. Помощник на пункт – раздаваш вода и енергия на бегачите. Сценична зона – съдействие при награждаване и логистика. Старт-финална зона – ориентираш участници, подаваш медали. Гардероб – съхраняване и предаване на личен багаж. Инфо и логистика – отговаряш на въпроси, насочваш и помагаш. Какво получаваш в замяна? Официална брандирана тениска и ветровка. Сандвич и вода в деня на събитието. Сертификат за участие. Преживяване, което ще ти върне многократно вложеното време и усилия! Натисни бутона "Кандидатствай" в платформата



https://ihelp.bg/events/91/view и се присъедини към нас! Станете част от отбора, който стои зад финалната линия. Маратон Бургас 2025 ви очаква!“, казват организаторите на събитието.