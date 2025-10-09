Новини
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (1)
Португалец ще свири квалификацията ни с Турция
Автор: Лъчезар Тодоров 14:19
© x.com/Recpectfutbol
Португалецът Луиш Годиньо ще ръководи световната квалификация между отборите на България и Турция. Срещата от квалификационна група "Е" в зона Европа е насрочена за събота, 11 октомври, от 21:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Асистенти на Годиньо ще бъдат Руи Тейшейра и Педро Алмейда, а Мигел Ногейра е назначен за четвърти съдия. За системата за видеоповторения (ВАР) ще отговарят също португалци - Андре Наркизо е главен ВАР-арбитър, а Елдер Малейро е негов асистент.

Досегът на португалеца с родния футбол е малък. На 9 юли 2019 година той ръководи първата среща от първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа между ЦСКА и ОФК Титоград.
 Община Варна: Това решение е некоректно и лицемерно, федерацията дължи обяснение на варненската публика
 Любо Ганев: На 14-и ще се реши къде домакинстваме, има запитвания и от Бургас, Русе и Пловдив
 Любо Ганев: Община Варна ни отпусна 420 000 лева
 София ще е домакин на Евроволей 2026
 Станете доброволец на Маратон – Бургас 2025

