Международен турнир събира в Бургас над 650 плувци
Първият старт ще бъде даден по-късно днес от 16:00 ч., а преди него е церемонията по откриването.
В състезанието ще участват над 650 плувци от България, Египет, Молдова, Турция, Румъния и Сърбия, които ще се състезават в пет възрастови групи – от деца под 10 г. до мъже и жени.
Впечатление тази година прави участието на един от най-реномираните клубове в Близкия изток – Al Ahli Swimming Club от Кайро, Египет, известен като Клубът на Века в Африка и срявняван с Реал Мадрид. Техният отбор пристига с огромна делегация от над 60 души и ще се състезава във всички възрастови групи.
Турнирът се организира от Плувен клуб "Бриз“ – Бургас, със съдействието на Община Бургас и Българската федерация по плувни спортове.
Събитието е посветено на паметта на Иван "The Roshav“ Стойчев – плувец, треньор, ютубър и визионер, който остави ярка следа в спорта и бе техническият директор на първото живо интернет излъчване на плувен турнир в България.
Организаторите са подготвили медали, специални награди и подаръци за отличилите се състезатели, както и специални отличия за най-добрите по точковата система на World Aquatics.
