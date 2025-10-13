ЗАРЕЖДАНЕ...
Владо Николов пристига в Бургас
Той ще сподели своя път към успеха – за победите и загубите, за дисциплината и вдъхновението, за това как се възпитават истински шампиони.
Специално за бургаската публика Николов ще представи и своята автобиографична книга "Високо“.
"От деня, в който Владо усети, че има смисъл, той се отдаде на своята книга. Слушаше внимателно въпросите ми и извади от паметта си спомени за хора и събития, често предизвикващи смях, радост и гордост, но и сълзи, и болка. При всяка среща като в пъзел сглобяваше собствения си образ – неподправен, с качествата и недостатъците си; спонтанен, наглед дръпнат и темерутест (сам си го казва), а в същото време чувствителен мъж, влюбен в своето момиче, в четирите им деца и във волейболната игра…", споделя за кигата Виолета Цветкова, журналист и съавтор на "Високо“
Община Варна: Това решение е некоректно и лицемерно, федерацията дължи обяснение на варненската публика
09.10
Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очите ни една нова България
01.10
