Една от легендите на българския волейбол Владимир Николов, ще се срещне с бургаската публика на 23 ноември, от 13:00 ч., в Културен дом НХК – Бургас.Той ще сподели своя път към успеха – за победите и загубите, за дисциплината и вдъхновението, за това как се възпитават истински шампиони.Специално за бургаската публика Николов ще представи и своята автобиографична книга "Високо“."От деня, в който Владо усети, че има смисъл, той се отдаде на своята книга. Слушаше внимателно въпросите ми и извади от паметта си спомени за хора и събития, често предизвикващи смях, радост и гордост, но и сълзи, и болка. При всяка среща като в пъзел сглобяваше собствения си образ – неподправен, с качествата и недостатъците си; спонтанен, наглед дръпнат и темерутест (сам си го казва), а в същото време чувствителен мъж, влюбен в своето момиче, в четирите им деца и във волейболната игра…", споделя за кигата Виолета Цветкова, журналист и съавтор на "Високо“