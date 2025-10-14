ЗАРЕЖДАНЕ...
Мирослав Косев: Можем да останем лидери до края
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
"Поздравления за момчетата за добрия мач, отборния дух, с който играха и спечелените три точки. Силно първо полувреме, в което доминирахме, създадохме ситуации и напълно заслужено отбелязахме двата гола. През втората част не допуснахме грешки в защита и задържахме добрия резултат“, коментира старши треньорът на "делфините" Мирослав Косев пред официалния сайт на клуба.
"Относно крайното класиране, времето ще покаже. Вярвам във футболистите и ако поддържаме постоянство и качество на игра в мачовете до края, можем да сме лидери. Готвим се мач за мач и търсим да вземем максимума от всяка среща. Радостно е, когато всеки от играчите дава най-доброто от себе си. Надявам се и за в бъдеще да продължаваме така“, добави още наставникът.
