Русев обяви кога отново ще атакува голяма титла в кеча
© YT: WWE
Пловдивчанинът реши да се намери в битката между интерконтиненталния шампион Доминик Мистерио и мексиканския въздушен ас Пента.
Миро обаче беше спрян от Пента, който обаче по-късно загуби от сина на легендата Рей Мистерио по непозволен начин. Доминик взе чук, с който удари коляното на мексиканеца, разсейвайки преди това рефера.
Малко по-късно на галата "Monday Night Raw", провела се в Пърт, Австралия, Русев получи шанс за отговор на случилото се с него. В силно промо той разкри, че другия понеделник (вторник сутрин българско време) ще атакува за втори път пояса на Мистерио.
Припомняме, че при първия дуел за интерконтиненталната титла Доминик се измъкна отново с мръсен ход, удряйки непозволено Миро между краката.
