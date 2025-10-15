Нефтохимик ще се изправи срещу Поморие в двубой от втория предварителен кръг за Купата на Аматьорската футболна лига (АФЛ). Срещата е днес от 16:00 ч. на стадиона в Поморие."Шейховете" са фаворит в срещата, но трябва да бъдат внимателни срещу съперника, който все още няма загубена точка в Областна А група Бургас, заемайки втора позиция във временното класиране с 12 точки от 4 мача."Зелените" от своя страна имаха малко повече време за почивка преди морския сблъсък. Двубоят на Нефтохимик от Югоизточната Трета лига срещу ОФК Хасково, който трябваше да се изиграе през уикенда, бе отложен заради ангажименти на противника в турнира за Купата на България.Бургазлии вече са печелили турнира за Купата на АФЛ, като това се случи през 2011 г., след като надигра Спартак (Варна) във финала.