Нефтохимик и Поморие в морски сблъсък в турнира за Купата на АФЛ
"Шейховете" са фаворит в срещата, но трябва да бъдат внимателни срещу съперника, който все още няма загубена точка в Областна А група Бургас, заемайки втора позиция във временното класиране с 12 точки от 4 мача.
"Зелените" от своя страна имаха малко повече време за почивка преди морския сблъсък. Двубоят на Нефтохимик от Югоизточната Трета лига срещу ОФК Хасково, който трябваше да се изиграе през уикенда, бе отложен заради ангажименти на противника в турнира за Купата на България.
Бургазлии вече са печелили турнира за Купата на АФЛ, като това се случи през 2011 г., след като надигра Спартак (Варна) във финала.
Милен Василев само пред "Фокус": Шокиран съм от подновяването на лиценза на БФШ 2022! Очакват ни жестоки международни санкции!
