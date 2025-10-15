Световната боксова асоциация (WBA) назова следващият опонент на. 44-годишният българин, който държи регулярната световна титла в тежка категория, ще трябва да защитава пояса си срещу непобедения англичанин"Кобрата" трябваше да защитава титлата си срещу американеца Майкъл Хънтър, но според документ на WBA, щабът на българина няколко пъти се е опитал да осуети подобен мач, въпреки че търг за битката бе спечелен от Дон Кинг.В крайна сметка Хънтър избра да се бие със сънародника си Джарел Милър през септември, но и този мач не се проведе.Според регулаторния орган, Пулев и Итаума имат срок до 14 ноември, за да се разберат за двубой. В противен случай, отново ще бъде насрочен търг за правата за провеждане на срещата.Пулев не се е бил от миналия декември, когато спечели пояса си след победа над Махмуд Чар.20-годишният Итаума има 13 победи на професионалния ринг (11 нокаута), като за последно надви Дилиън Уайт през август в Саудитска Арабия чрез технически нокаут.Щабът на Итаума заяви преди няколко седмици, че британецът, който е родом от Словакия, ще се завърне на ринга на 1 декември в Манчестър, като има огромна вероятност именно негов противник да бъде Пулев.