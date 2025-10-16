Поморие и Созопол ще играят в областния финал в турнира за Купата на аматьорската футболна лига (АФЛ). Двата тима победиха съответно Нефтохимик и Българово.Поморие удържа натиска на "шейховете" в редовните 90 минути, в които двубоят завърши 0:0, а след това показа по-здрави нерви при дузпите (4:2) и се класира напред.Доста по-лесна бе задачата на Созопол. Тимът на Румен Димов разби Българово с 6:0. Два гола за изразителния успех отбеляза Борислав Трендафилов, а по един реализираха Стоян Кижев, Валентин Иванов, Виктор Иванов и Павел Петков.