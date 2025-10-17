ЗАРЕЖДАНЕ...
Нефтохимик пуска по-евтин вход за домакинствата чрез две инициативи
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Мачът е на ст. "Лазур" от 16:00 ч.
От ръководството на "шейховете" подеха две инициативи, чрез които да привлекат повече зрители за домакинските срещи на отбора.
Първата позволява на трима привърженици, които посетят заедно срещата, да получат намаление в цената на билетите. Те ще могат да седнат на трибуните срещу общо 15 лв. вместо стандартната обща сума от 24 лв.
Другата инициатива дава възможност на феновете да заплатят 5 лв. за билет вместо 8 лв., стига да посетят срещата носейки артикул на Нефтохимик - тениска, анорак, шапка и др.
"Зелените" са в търсене на пета поредна победа в първенството, след като за последно загубиха точки срещу Загорец (Нова Загора) на 6 септември. Към момента тимът на Димчо Ненов е на 9-о място в класирането с 16 пункта на сметката си.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.