Утре Нефтохимик посреща отбора на Секирово в двубой от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига.Мачът е на ст. "Лазур" от 16:00 ч.От ръководството на "шейховете" подеха две инициативи, чрез които да привлекат повече зрители за домакинските срещи на отбора.Първата позволява на трима привърженици, които посетят заедно срещата, да получат намаление в цената на билетите. Те ще могат да седнат на трибуните срещу общо 15 лв. вместо стандартната обща сума от 24 лв.Другата инициатива дава възможност на феновете да заплатят 5 лв. за билет вместо 8 лв., стига да посетят срещата носейки артикул на Нефтохимик - тениска, анорак, шапка и др."Зелените" са в търсене на пета поредна победа в първенството, след като за последно загубиха точки срещу Загорец (Нова Загора) на 6 септември. Към момента тимът на Димчо Ненов е на 9-о място в класирането с 16 пункта на сметката си.