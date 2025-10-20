Младата ветроходка Александра Лукоянова от Яхт клуб "Черноморец-Бургас“ донесе злато за България и града си, след като триумфира на 53-тото Балканско първенство по ветроходство, проведено в Несебър между 16 и 19 октомври.Сред над 120 състезатели от шест балкански държави, българката показа хладнокръвие, грабвайки убедително първото място в олимпийския клас ILCA 6 Women.В националната класация "ЕвроILCA“ Александра заема престижното второ място, а на Европейското първенство в Марстранд, Швеция завърши пета при състезателките до 23 години (U23)."Ветроходството е не просто спорт – то е начин на живот. Всеки старт е предизвикателство, но и възможност да покориш себе си. Горда съм, че представлявам България и Бургас на най-високо ниво,“ споделя Александра Лукоянова след победата си в Несебър.