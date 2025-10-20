ЗАРЕЖДАНЕ...
Бургазлийка спечели Балканското първенство по ветроходство
Сред над 120 състезатели от шест балкански държави, българката показа хладнокръвие, грабвайки убедително първото място в олимпийския клас ILCA 6 Women.
В националната класация "ЕвроILCA“ Александра заема престижното второ място, а на Европейското първенство в Марстранд, Швеция завърши пета при състезателките до 23 години (U23).
"Ветроходството е не просто спорт – то е начин на живот. Всеки старт е предизвикателство, но и възможност да покориш себе си. Горда съм, че представлявам България и Бургас на най-високо ниво,“ споделя Александра Лукоянова след победата си в Несебър.
Мениджърът на Карлос Насар: В България не може да се разберем за договор за 3800 лева, а в чужбина му дават 120 000 долара на месец
