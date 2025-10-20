Старши треньорът на втородивизионния Черноморец Бургас Ангел Стойков, е подал оставка, която не е приета от ръководството на клуба. В официалното изявление на "акулите" се споменава, че се обмислят всички възможни варианти за изход от ситуацията.Бургаският клуб заема 11-а позиция във временното класиране на Втора лига с 11 точки след 11 изиграни срещи.