ОФК Несебър записа 11-та поредна победа в Югоизточната Трета лига, след като в изминалия 13-и кръг надви Атлетик (Куклен) с категоричното 4:0."Рутинна победа, но благодаря на момчетата, че подходиха сериозно и към мач, като този. Направихме хубави неща в атака и създадохме доста ситуации пред вратата на противника“, коментира старши треньорът на домакините Мирослав Косев."Радостно е, че такива мачове ни позволяват да даваме игрово време на по-млади момчета с по-малко опит в мъжкия футбол, така че да трупат рутина“, добави наставникът."Предстои ни гостуване в Казанлък. Надявам се предстоящата тренировъчна седмица да завърши с успех и в следващия двубой“, завърши Косев.