Отборът на Нефтохимик ще преследва шеста поредна победа в Югоизточната Трета лига в днешното си гостуване на Хасково.Двубоят е от 12-ия кръг на шампионата, но бе отложен заради ангажименти на домакините в турнира за Купата на България."Шейховете" победиха Секирово с 2:0 в последния си мач като към момента заемат 8-о място в класирането с 19 точки, а при успех днес ще се изкачат още по-нагоре в таблицата. Победната серия на "зелените" в първенството започна още на 13 септември, а единственият друг отбор, който е спечелил пълен комплект точки в последните си пет срещи, е лидерът Несебър.От своя страна Хасково е на 16-о място в класирането с 11 точки, като тимът няма победа в последните си две шампионатни изяви.Двубоят между двата новаците в Югоизточната Трета лига е по-късно днес от 16:00 ч.