Нефтохимик постигна шеста проедна победа в Югоизточната Трета лига, след като победи трудно Хасково с 2:1 като гост.Двубоят бе от програмата на 12-ия кръг, но бе отложен заради ангажименти на домакините в турнира за Купата на България.Задачата на "шейховете" бе улеснена от Тейнур Марем, който набързо си изкара червен картон още през първото полувреме.В края на полувремето Нефтохимик успя да поведе. Денис Токмак центрира към Михаил Мирошник, който успя да порази вратата на домакините. Секунди след това гостите вкараха втори гол, но той бе отменен заради засада. "Зелените" успяха да решат всичко едва в края на мача, когато първо появилият се като резерва Васил Ангелов отбеляза за 2:0. След атака по фланга топката бе центрирана към наказателното поле, вратарят на домакините се опита да избие топката, но за негово нещастие тя се отклони в главата на играча на "шейховете" и влетя в мрежата.Секунди след това Хасково върна един гол, но за повече нямаше време.С победата си Нефтохимик се изкачи до третото място в класирането с 22 точки, като пред бургазлии в момента са единствено Несебър и Марица (Пловдив).Сега за играчите на Димчо Ненов предстои ново гостуване, този път на СФК Раковски. Мачът е на 25 октомври, събота, от 16:00 ч.