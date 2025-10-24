Шампионът Левски загуби още в първия кръг домакинството си на Нефтохимик след 0:3 гейма. Волейболистите на Франческо Кадеду взех отделните части с 25:19, 25:20, 25:16 в зала "Левски София"."Сините" бяха без Гордан Люцканов, Николай Николаев и Петьо Иванов. Ади Османович бе най-полезен от гостите.В следващия кръг бургазлии ще премерят сили срещу Славия на 1 ноември (събота) от 18:30 часа. Левски ще играе срещу Пирин Разлог в 19:30 часа.