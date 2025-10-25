Нефтохимик постигна седма поредна победа, след като победи като гост друг новак в ELITBET Трета лига Раковски с 3:1!"Шейховете" започнаха колебливо и допуснаха домакините да поведат, но след това създадоха куп положения и заслужено спечелиха, въпреки че играха над 30 минути с човек по-малко след червен картон на Стелиян Кръстев в 60-ата минута.Старши треньорът на "зелените“ Димчо Ненов направи две промени в стартовия състав в сравнение с 11-те, които започнаха срещу Хасково. На мястото на Пламен Тачев в игра се появи Пламен Славилов, който бе с капитанската лента, а Венци Славов замени Антон Узунов.Нефтохимик успя да вземе инициативата в началните минути, докато домакините разчитаха на контра атаки. В 10-ата минута Раковски изпълни корнер, след което се стигна до суматоха в наказателното поле на гостите, но в крайна сметка топката бе изчистена.В 18-ата минута Величков трябваше да прави ефектно спасяване след удар извън наказателното поле. Последвалият корнер отново доведе до разбъркване в пеналта на "шейховете“ и Денислав Куртев откри резултата с удар отблизо.В 23-ата минута Мирошник получи в наказателното поле на домакините, но на два пъти не успя да отбележи.Малко след половин час игра Пюскюлю не изчисти добре топката, като в следващите секунди само по чудо топката не влезе за втори път във вратата на Нефтохимик.В 44-ата минута "шейховете“ успяха да изравнят. Пюскюлю даде страхотен диагонален пас на Токмак, крилото напредна и шутира към вратата на Раковски. Вратарят на домакините не се намеси убедително, топката попадна в Мирошник, който нямаше нужда от нещо повече и с едно докосване оплете кълбото в мрежата за 1:1.6 минути след началото на второто полувреме Юнес отправи хубав удар с глава, но топката мина встрани от вратата на домакините.Минута след това атакуващият футболист направи голям пропуск, след като получи кълбото на точката на дузпата, но не успя да уцели опразнената врата.В 55-ата минута логичното се случи. Токмак получи хубава топка в наказателното поле и с удар в обратния ъгъл осъществи обрата за Нефтохимик – 2:1!Три минути след това Мирошник се пребори в пеналта на домакините, но шутира слабо, а вратарят на Раковски нямаше проблем да улови топката.В 60-ата минута Стелиян Кръстев от Нефтохимик получи червен картон.Въпреки това "зелените“ стигнаха до нов гол седем минути по-късно. Алекс Димитров центрира от фланга към наказателното поле, Мирошник отклони с едно докосване към Григор Солаков, който също без забавяне изпрати топката по земя за трети път във вратата на Раковски!В 72-ата минута Токмак тръгна зад центъра с топка в крака, напредна до вратата, но ударът му бе спасен.Четири минути след това крилото повтори упражнението, но отново стражът на Раковски се справи.До края домакините се опитаха да осъществят натиск, но без успех, а "шейховете" се поздравиха със заслужен успех.Дебют за Нефтохимик записа роденият през 2008 г. Мартин Николов, който замени Тодор Петров в началото на второто полувреме.В следващия си мач "зелените“ ще се изправят срещу Созопол, а двубоят е на 1 ноември от 14:30 ч. на стадион "Лазур“.Д. Куртев 18‘М. Мирошник 44‘Д. Токмак 55‘Г. Солаков 67‘– В. Величков (В), А. Димитров, Н. Пюскюлю, Т. Петров (50 М. Николов), С. Кръстев, Д. Токмак, П. Славилов (65 П. Тачев), Г. Солаков (75 Р. Иванов), А. Юнес (65 Ан. Узунов), В. Славов (46 Р. Исмаилов), М. МирошникБ. Димитров (В), Ал. Бранимиров, Ан. Узунов, В. Ангелов, Ив. Статев, П. Тачев, Р. Иванов, Р. Исмаилов, М. Николов"Г. С. Раковски", гр. Раковски