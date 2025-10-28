Близо 2000 души са заявили участие в Маратон Бургас 2025, който ще се проведе на 9 ноември в морския град. Това означава, че фестивалът за бегачи се радва на голяма популярност и се превръща в едно от най-атрактивните състезания в страната, казаха организаторите на проявата от Община Бургас и Асоциация "Спорт в свободното време“ по време на работна среща за уточняване на финалните детайли по провеждане на събитието.Миналата година в събитието участваха над 1000 бегачи от България и чужбина. Освен миналогодишните дистанции от 10 км и 21 км (полумаратон), организаторите въвеждат две нови дистанции – 5 км, подходяща за начинаещи и деца, и 42.195 км пълен маратон, който ще предизвика най-издръжливите състезатели, запазва се и детското бягане на най-късата дистанция.Ако желаете да участвате в едно от най-големите събития в спортния календар, може да се регистрирате на платформата на събитието – burgasmarathon.bg. Там участниците ще могат да открият всички подробности за трасето, програмата и последните новини около предстоящото издание.За основа на трасето е взета обиколката от миналогодишното издание с дължина 10,5 километра. За тази година са направени подобрения с цел да се избегне изкачването към Морско казино – част, която много участници споделиха във формата за обратна връзка, че е била най-предизвикателна. Новото трасе е с минимални изкачвания и преминава през някои от най-емблематичните локации на града . Стартът и финалът остават на "Александровска“ в самото сърце на Бургас, което създава уникална атмосфера и удобство за участници и публика.