ЗАРЕЖДАНЕ...
Star Team: Галин Димов изгони хората, които посмяха да говорят
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© facebook.com/pressclubbg98
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Както вчера стана ясно, домакинството на България на Световното първенство по кикбокс за кадети през август 2026 г., което е предвидено за Пловдив, е на път да пропадне.
Вчера в ефира на Радио "Фокус" главният треньор на най-многобройния клуб по кикбокс в България - Иван Георгиев заяви, че пълната си подкрепа за форума са обявили Министерство на младежта и спорта и кмета на гр. Пловдив - Костадин Димитров, a съорганизатори на надпреварата са били клубовете "Стар Тийм" и пловдивският "Бултрас".
Преди няколко дни ръководството на БККМТ е оттеглило подкрепата си за турнира без да се даде ясна причина за това. Освен това Георгиев е отстранен от федерацията, а "Star Team" няма право да организира никакви турнири.
"След като саботира Световното първенство, Галин Димов изгони и спортно уби хората, които посмяха да говорят и то през Facebook група
Веднага след пресконференцията на Деница Миленкова и Иван Георгиев, УС на БKKMT, председателстван от Галин Димов, спортно убива посмелите да говорят - с решение на съвета проведено ден по-рано (в неделя) и публикувано ден по-късно като текст във Facebook групата на членовете на федерацията. На пръв поглед – поредно административно решение. На практика – поредна буря, която разтърсва федерацията.
Съветът решава да започне дисциплинарни и организационни действия срещу осем души – треньори и съдии, обвинени в "уронване престижа на федерацията“. Решението включва пълна проверка, отстраняване от длъжности и забрана за участие във всички спортни събития докато тече проверката. Случаят ще бъде докладван и на международната федерация WAKO и на ММС.
На хартия – изглежда като стандартна процедура. Но в реалност, подобни решения рядко са просто административни. Те често се превръщат в инструмент за контрол, натиск и демонстрация на власт. Особено когато липсва публичност, конкретни мотиви и възможност за защита на обвинените.
В спортната общност вече се чуват въпроси:
• Защо решението е взето точно сега?
• Има ли прозрачност при представяне на "доказателствата“?
• Беше ли дадена възможност на обвинените да се защитят преди наказанието?
Кикбоксът в България измина дълъг път – от спорт на ентусиасти до национална гордост с международни успехи. Но последните месеци показват, че управлението му все по-често се сблъсква с вътрешни конфликти, обвинения и поляризация.
Вместо да се търси диалог, често се вижда противопоставяне. Вместо прозрачност – решения на закрити врати.
Когато един спорт започне да наказва своите хора за мнения и критики, това вече не е дисциплина – това е страх. А страхът никога не е двигател за успех.
Ако федерацията иска да защити престижа си, най-добрият път е не чрез изключвания и забрани, а чрез откритост, отчетност и уважение към хората, които градят спорта отвътре – треньори, съдии, състезатели. Защото именно те са лицето на кикбокса, а не протоколите от заседания."
Още по темата
/
Ангел Гочев: Нашият клуб получи 625 лева за бронзовия медал на Евелина Николова от Олимпиадата
01.10
Никола Дипчиков: Станислав Недков не вижда по-далече от носа си! Предстои ключов момент за развитието на българския ММА
14.09
Още от категорията
/
Мениджърът на Карлос Насар: В България не може да се разберем за договор за 3800 лева, а в чужбина му дават 120 000 долара на месец
18.10
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.