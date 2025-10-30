Треньорският екип на футболните клубове Звезденбург и ДФК Звездичка започна обучение по програмата на италианския Торино.В момента в Италия са Петър Алексиев - директор на ДФК Звездичка, Владимир Вълчев, Панайот Горов, Венелин Петков, Иван Дончев, Николай Христов, Диян Молдованов и Димитър Пенов.Първият ден премина изключително ползотворно – с теоретична сесия, водена от Казела Фулвио, ръководител на Academy International Program на италианския клуб.Темите бяха насочени към философията, методологията и принципите на работа в италианските детско-юношески школи – модел, който и бургаски клубове избират да следват.Треньорите имаха възможност да наблюдават тренировъчния процес на отборите U17, U10 и U12 на Торино в центъра на клуба в Орбасано.Обучението цели да се повиши квалификацията и нивото на треньорския екип и на двата бургаски отбора, развитие на международните партньорства и създаването на още по-добри условия за израстването на младите футболисти по модела на Торино.