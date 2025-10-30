Треньори от Звезденбург и ДФК Звездичка са на обучение в Торино
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
В момента в Италия са Петър Алексиев - директор на ДФК Звездичка, Владимир Вълчев, Панайот Горов, Венелин Петков, Иван Дончев, Николай Христов, Диян Молдованов и Димитър Пенов.
Първият ден премина изключително ползотворно – с теоретична сесия, водена от Казела Фулвио, ръководител на Academy International Program на италианския клуб.
Темите бяха насочени към философията, методологията и принципите на работа в италианските детско-юношески школи – модел, който и бургаски клубове избират да следват.
Треньорите имаха възможност да наблюдават тренировъчния процес на отборите U17, U10 и U12 на Торино в центъра на клуба в Орбасано.
Обучението цели да се повиши квалификацията и нивото на треньорския екип и на двата бургаски отбора, развитие на международните партньорства и създаването на още по-добри условия за израстването на младите футболисти по модела на Торино.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.