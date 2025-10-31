Продължават да са в ход трите инициативи на Нефтохимик с цел привличане на повече хора за домакинските мачове на отбора на ст. "Лазур"."Шейховете" дават възможност на трима привърженици, които посетят заедно срещата, да получат намаление в цената на билетите. Те ще могат да седнат на трибуните срещу общо 15 лв. вместо стандартната обща сума от 24 лв. (стойността на пропуска става 5 лв. вместо 8 лв.).Също така при посещение на двубоя с артикул на Нефтохимик – тениска, шал, анорак или др., феновете отново получават възможност да влязат на стадиона срещу 5 лв., а не срещу стандартните 8 лв.Третата възможност е инициатива "Лоялност“ – при закупуване на билет всеки привърженик получава печат върху своята лоялна карта. При събрани четири посетени домакински мача, входът за петия двубой става безплатен.Същевременно продължава продажбата на сезонни карти за домакинските мачове на ФК Нефтохимик. Привържениците ще могат да ги закупят всеки ден от Спортен комплекс "Нефтохимик" в ж.к. "Изгрев", както и от каса 1 на стадион "Лазур“ преди всеки домакински мач.Стандартна абонаментна карта – 100 лв."Зелена" карта – 196,20 лв.VIP карта ЛОЖА – 200 лв.Стандартната абонаментна карта дава достъп до всички сектори на ст. "Лазур“ без VIP ложа.С всяка закупена “Зелена" карта на стойност 196.20 лв. ставате част от каузата – изграждане бъдещето на клуба и шанс за стотици млади таланти да тренират в модерна база. Също като редовната абонаментна карта, "Зелената" карта дава достъп до всички сектори на ст. Лазур (без VIP ложа), но стойността от по-високата ѝ цена директно подпомага изграждането на базата на "шейховете" в ж.к. "Изгрев".Нефтохимик ще преследва осма поредна победа в Югоизточната Трета лига при утрешния си двубой със Созопол. Двата тима ще излязат един срещу друг в морско дерби на ст. "Лазур", а сблъсъкът е с начален час 14:30 ч.