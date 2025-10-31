Състезателите от бургаския клуб по подводен риболов "Черноморец“ отново имат поводи за гордост. През изминалия състезателен сезон те затвърдиха водещата си позиция в този спорт, завоювайки 38-та титла Държавен отборен първенец, като това бе и 8-ма поредна победа. Отборът в състав: Пламен Арабаджиев, Данаил Едрев, Николай Танев и Валентин Люцканов, поведе още от първия ден и не изпусна инициативата до края на шампионата, преборвайки конкуренцията на още 9 отбора от цялата страна. Уловът се състоеше основно от морски врани, платерина и кефал, лабриди, минокопи.Втори се класира отборът на "Ватус Про“ – Варна, а трети останаха домакините от Общински клуб "Марлин“ – Приморско. В индивидуалното класиране първенец стана Анастас Бъчваров от "Марлин“ - Приморско, втори е Данаил Едрев от "Черноморец“ Бургас, а трети Мирослав Илчев от отбора на "Ватус Про“.Бургаският клуб имаше още двама представители с предно класиране – Валентин Люцканов – 4-ти, и Пламен Арабаджиев – 6-ти. 57-мото Държавното първенство по подводен риболов се проведе в акваторията на Приморско-Китен-Лозенец, с финансовата подкрепа на Община Приморско.Състезателната 2025 г. бе една от най-силните за капитана на националния ни отбор Валентин Люцканов. След проведените 9 турнира през годината той безапелационно завоюва купа "България“, като си осигури трофея още кръг преди края на надпреварата, който е 5-ти за него. С резултатите от купа "България“ и Държавното първенство състезателят на бургаския "Черноморец“ за 11-ти път стана абсолютен шампион за годината с рекорден четирицифрен резултат.За част от харпунистите на СКПР "Черноморец“ състезателният сезон продължава със Световното първенство по подводен риболов, което ще се проведе в края на ноември в гр. Сао Франсиско до Сул, Бразилия. Националите ни, водени от капитана Валентин Люцканов, ще се борят за достойно класиране на страната ни във водите на Южния Атлантик. В групата е и още един бургаски състезател – Пламен Арабаджиев, който ще е в помощ при разузнаването на състезателната зона.