ЦСКА, Левски и Бургас са комплексни шампиони от Държавните първенства по борба за 2025-а година
"Червените" са първи в класическата борба с 830 точки, след тях са "Левски" със 714 г. и "Ботев 93" (Враца) с 645 т.
В свободния стил шампион е тимът на "Левски" с 503 т. пред "Олимпиец" (Търговище) с 427 т. и "Сливен" с 366 т.
При жените първи е тимът на "Бургас" с 478 т., следван от "Атлетик" (Пд) с 330 т. и "Юнак Локомотив" (Русе) с 225 т.
