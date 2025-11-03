Българският Тайсън Фюри: Свалих 70 килограма за 6 месеца! На 20 години бях 183
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Неформално с Георги Петков
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
На 29.11 той ще се изправи срещу Ангел Русев в очакван с голямо нетърпение сблъсък при най-тежките, в една от черешките на тортата от програмата на MAX FIGHT 63. Събитието ще се проведе в залата на волейболния "Левски София".
"Казах и на Ангел - няма да търся задължителен нокаут в мача помежду ни. Напротив. Ще се опитам да наложа темпото си на игра постепенно и да откъсвам парче по парче от опонента си, както обичам да правя. Разучили сме го, наясно сме със силните и слабите му страни, но няма да издавам каква е стратегията за срещата. Едно е сигурно - ще бъде интересно!", коментира 210-сантиметровият боец.
Какво сподели той за тренировките си с Арман Хакобян?
С какво може да бъде полезен на зрители, които също искат да се отърват от излишните килограми?
Кой е бил в основата на забележителната, историческа промяна във физиката на Тихомир и на практика е спасил живота му?
Защо решава да се върне на ринга на тази възраст, след толкова продължителна пауза?
Отговорите - във видеото.
Още по темата
/
ЦСКА, Левски и Бургас са комплексни шампиони от Държавните първенства по борба за 2025-а година
31.10
Ангел Гочев: Нашият клуб получи 625 лева за бронзовия медал на Евелина Николова от Олимпиадата
01.10
Още от категорията
/
Мениджърът на Карлос Насар: В България не може да се разберем за договор за 3800 лева, а в чужбина му дават 120 000 долара на месец
18.10
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.