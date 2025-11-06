Лудогорец ще опита да нанесе първа загуба на унгарци в Лига Европа днес
© FB: PFC Ludogorets 1945
Срещата започва в 22:00 часа българско време на стадион "Групама Арена" в Будапеща.
Домакините се намират на 7-а позиция във временното класиране с актив от 7 точки. Те финишираха при равен резултат с чешкия Пилзен (1:1), а след това записаха победи над белгийския Генк (1:0) и над австрийския Залцбург (3:2).
Лудогорец са на 26-о място с 3 пункта след успех над Малмьо като гост с 2:1 и поражения от испанския Бетис (0:2) и швейцарския Йънг Бойс (2:3).
Българският и унгарски тимове са се изправяли един срещу друг цели 6 пъти в официални двубои като маджарите имат 3 успеха срещу 1 за българите, а 2 мача финишират при равен резултат. В приятелски срещи през летата на 2021-а и 2022-а година Ференцварош печели съответно с 3:1 и 3:0.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на Ференцварош е 1.60, докато този за гостите е 5.33. Равенството е оценено на 4.20.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за унгарците е оценен на 1.61, докато евентуален триумф на Лудогорец е със ставка 5.50. Равенството е оценено на 4.10.
