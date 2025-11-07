Григор Димитров ще бъде сред играчите, които ще получат финансов бонус в края на сезона в Тура.
Първата ни ракета попадна сред най-успешните (по спечелени точки) състезатели в турнири от сериите "Мастърс 1000", които за първа година ще си разделят 21 милиона долара бонус.
Димитров заема 21-о място с 860 спечелени точки от надпревари, но той ще вземе половината от полагащото му се, защото не взе участие в 3 от общо 9 състезания от този ранг.
Според правилника на Асоциацията на професионалните тенисисти е необходимо участие в поне 8 от 9 турнира от сериите "Мастърс 1000", за да може даден играч да получи 100% от полагащия му се финансов бонус.
При 7 участия се дават 75%, а при 6 - 50%, а при 5 - 25%.
По-малко от 5 участия автоматично означава, че даденият тенисист, независимо дали е в "Топ 30" по спечелени точки от подобни надпревари, няма да получи бонус.
По тази причина в момента 2-ият Яник Синер, 3-ият Джак Дрейпър и 17-ият Новак Джокович няма да получат нищо, а техните финансови бонуси се връщат в надпреварите от сериите "Мастърс 1000".
