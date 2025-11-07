Бургас ще е домакин на Купата по флаг футбол
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Първата среща за деня ще бъде между @Ravens Plovdiv срещу Burgas Wolves възраст 10 -годишни от 11:00 ч. А със сигурност най-чаканият мач ще е този от 16:30 ч. Тогава отборът на "Бургаските вълци“ ще се изправи срещу Сърбия в една зрелищна среща с балкански темперамент. Малките танцьорки от Fit kids dance са подготвили още изненади за публиката преди следобедната среща.
Входът за събитието е свободен за всички желаещи да прекарат един различен съботен ден в Бургас. Ще бъде обособена зона за фенове, в която ще се обясняват правилата на играта, за да бъде по-интересно за присъстващата публика.
"Очакваме ви да се включите в спортния дух и да бъдете част от историята на Wolves FFC и развитието на спорта в България. Носете вълчите си цветове и аксесоари, за да подкрепим заедно Wolves FFC“, споделят от бургаския отбор.
ПРОГРАМА:
11:00 часа - @Ravens Plovdiv срещу Burgas Wolves възраст 10 годишни
12:15 часа - @Ravens Plovdiv срещу Burgas Wolves възраст 12 годишни
13:30 часа - @Ravens Plovdiv срещу Sofia Bears възраст 14 годишни
15:15 часа - Burgas Wolves срещу Sofia Bears възраст 16 годишни
16:30 часа - Отбора на Бургаските вълци срещу Сърбия
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.