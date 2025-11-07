ази събота, 8 ноември, Бургас отново ще бъде домакин на най-важното събитие по флаг футбол, което ще се проведе на "ОЗК Арена Бургас“. То ще започне от 11:00 ч. с истинска танцова фиеста – момичетата от Fit kids dance ще се покажат какво са постигнали след часове подготовка с треньора си Радостина Лазарова.Първата среща за деня ще бъде между @Ravens Plovdiv срещу Burgas Wolves възраст 10 -годишни от 11:00 ч. А със сигурност най-чаканият мач ще е този от 16:30 ч. Тогава отборът на "Бургаските вълци“ ще се изправи срещу Сърбия в една зрелищна среща с балкански темперамент. Малките танцьорки от Fit kids dance са подготвили още изненади за публиката преди следобедната среща.Входът за събитието е свободен за всички желаещи да прекарат един различен съботен ден в Бургас. Ще бъде обособена зона за фенове, в която ще се обясняват правилата на играта, за да бъде по-интересно за присъстващата публика."Очакваме ви да се включите в спортния дух и да бъдете част от историята на Wolves FFC и развитието на спорта в България. Носете вълчите си цветове и аксесоари, за да подкрепим заедно Wolves FFC“, споделят от бургаския отбор.ПРОГРАМА:11:00 часа - @Ravens Plovdiv срещу Burgas Wolves възраст 10 годишни12:15 часа - @Ravens Plovdiv срещу Burgas Wolves възраст 12 годишни13:30 часа - @Ravens Plovdiv срещу Sofia Bears възраст 14 годишни15:15 часа - Burgas Wolves срещу Sofia Bears възраст 16 годишни16:30 часа - Отбора на Бургаските вълци срещу Сърбия