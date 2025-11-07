Созопол ще бъде без трима футболисти в предстоящото домакинство срещу дублиращия отбор на Локомотив (Пловдив).Даниел Иванов бе изгонен срещу Нефтохимик, а Димитър Жеков и Димитър Николов получиха петия си жълт картон в двубоя срещу "шейховете", като и тримата няма да играят срещу малките "смърфове" заради наказание.Димитър Господинов пък е контузен и също отпада за срещата, а старши треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев ще има доста работа, за да прекрои състава си.Добрата новина е, че опитният защитник и лидер на отбора Диян Молдованов се завръща в игра.Срещата е в неделя (9 ноември) от 14:30 ч. на "Арена Созопол“."Трябва да подходим много сериозно и отговорно срещу дубъла на Локомотив Пловдив, защото този отбор играе добре като гост. Направиха равен на Марица, като това е единственият хикс на Марица до момента. Още на старта разбиха категорично Гигант в Съединение. Така че, ако ги оставим да играят, ще имаме проблеми. Домакини сме и трябва ние да диктуваме случващото се на терена“, коментира Петър Кюмюрджиев пред официалния сайт на Созопол.По думите му отборът има качеството да завърши в Топ 5 в края на есенния дял от шампионата.Кюмюрджиев призна, че е притеснен за състоянието на терена на "Арена Созопол" заради сериозните дъждове над Южното Черноморие в последните дни.