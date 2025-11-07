Несебър приема Марица (Пловдив) в голямото дерби на Югоизточната Трета лига.Двубоят е в неделя (9 ноември) от 14:30 ч. в морския град.Марица е на първо място с 37 точки, докато "делфините" са на втора позиция само с пункт по-малко.До момента пловдивчани имат 1 равен и 1 загуба, докато Несебър допусна 2 поражения – на старта от Димитровград и сравнително наскоро от Розова долина в Казанлък.Любопитното е, че двата тима не са играли един срещу друг от близо 5 години. Последните им мачове са от сезон 2020/2021. Тогава в Несебър срещата завършва наравно 0:0, а в Пловдив домакините от Марица печелят с 2:1, а в края на сезона стават и шампиони.През предходния сезон 2019/2020 е и последната победа на ОФК – с 2:1 като гост в Пловдив през февруари 2020 година.