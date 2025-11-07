Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева от КСТ"Бургас 1975" завоюваха 5-то място в света на WORLD CHAMPIONSHIP JUNIOR II LATIN в Румъния, Сибиу. В елитното състезание взеха участие 56 двойки.Двойката е първа година в категория Junior II и вече се класира на финал на световно ниво — доказателство, че трудът, постоянството и любовта към танца винаги водят до успех.Поздравления за това постижение и за усилията на техните треньори.Предстои WORLD CHAMPIONSHIP TEN DANCE на 22 ноември, на което Бургас ще бъде домакин.