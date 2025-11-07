Нефтохимик Бургас записа трети пореден успех в първенството. Волейболистите напостигнаха успех като гости над Пирин в Разлог с 3:1 гейма (25:16, 22:25, 25:21, 25:21) в третия кръг.От Нефтохимик липсваше титулярният диагонал Ади Османович, който се контузи срещу Славия. За Най-полезен състезател бе отличен Стоян Димитров от Нефтохимик. Най-резултатен от победителите бе Стоян Димитров с 19 точки.В таблицата начело е Нефтохимик с 9 точки, следван от Локомотив Авиа и ЦСКА по 6, Берое, Левски и Пирин по 3.Следващият мач за бургазлии е от третия по сила европейски турнир - Купата на претендентите срещу швейцарския Шеноа. Срещата ще е на 12 ноември от 21:00 часа наше време. В шампионата за бронзовите медалисти от миналия сезон предстои пети кръг - на 21 ноември (петък) срещу градския съперник Дея спорт. В четвърти кръг Пирин среща Дея спорт на 14 ноември (петък) - от 18:00 часа.