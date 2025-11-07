Нефтохимик с трета поредна победа в първенството
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
От Нефтохимик липсваше титулярният диагонал Ади Османович, който се контузи срещу Славия. За Най-полезен състезател бе отличен Стоян Димитров от Нефтохимик. Най-резултатен от победителите бе Стоян Димитров с 19 точки.
В таблицата начело е Нефтохимик с 9 точки, следван от Локомотив Авиа и ЦСКА по 6, Берое, Левски и Пирин по 3.
Следващият мач за бургазлии е от третия по сила европейски турнир - Купата на претендентите срещу швейцарския Шеноа. Срещата ще е на 12 ноември от 21:00 часа наше време. В шампионата за бронзовите медалисти от миналия сезон предстои пети кръг - на 21 ноември (петък) срещу градския съперник Дея спорт. В четвърти кръг Пирин среща Дея спорт на 14 ноември (петък) - от 18:00 часа.
