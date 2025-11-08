Левски надви като гост Дея спорт в Бургас с 3:0 гейма (25:15, 25:23, 25:11) в третия кръг на волейболното първенство. За Най-полезен бе отличен Юлиан Вайзик, който отбеляза 22 точки (5 аса).От столичани с 11 точки приключи Тодор Скримов, а 10 реализира Гордан Люцканов. За Дея Цветелин Цветанов се разписа с 10 точки."Сините" са четвърти във временното подреждане с 6 точки (две победи, една загуба). Дея е на осмо място с две точки (един успех, две поражения).В сряда (12 ноември) Левски ще срещне МОК Мурса Осийек в реванш от квалификациите на Шампионската лига от 20:00 часа.