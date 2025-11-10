Созопол победи с класическото 3:0 дублиращия отбор на Локомотив (Пловдив) в мач от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига."Доволен съм изключително много от мача, въпреки че бяхме изправени пред доста сериозни кадрови затруднения – трима наказани и един контузен футболист. Габриел Джантов също се контузи още в 30-ата минута и три минути по-късно направих принудителна смяна“, заяви старши треньорът на отбора Петър Кюмюрджиев пред официалния сайт на клуба."Играхме срещу млад отбор с добри футболисти, но ние показахме мъжество и характер, от което съм изключително доволен. Теренът бе тежък с напредване на мача, но в крайна сметка спечелихме и смятам, че бе напълно заслужено“, добави наставникът.В двубоя срещу Локомотив (Пловдив) II на терена за Созопол се появи роденият през 2010 г. Виктор Иванов.