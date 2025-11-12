Днес в 21:00 ч. българско време Франческо Кадеду ще направи своя европейски дебют като старши треньор на Нефтохимик 2010 (Бургас). Шесткратните носители на титлата на страната ни, водени от световния вицешампион с националния отбор на България като помощник-треньор, излизат в Женева срещу швейцарския съперник Шеноа в първи мач от 1/32-финалите на европейския клубен турнир "Чалъндж Къп". Ето какво сподели преди заминаването за швейцария 51-годишният италианец.– Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо. Да играеш срещу отбори от различни страни е интересно изпитание. Няма да е нещо по-различно от друг път. Имал съм само един мач в Швейцария, преди 16 години, за Купата на CЕВ. Тогава мина добре, ще видим сега (като помощник-треньор на Кунео през сезон 2009/2010 Кадеду има победа с 3:0 над Амрисвил в Швейцария на 1/16-финалите; Кунео впоследствие печели трофея – бел. р.).– В Европа никога няма да забравя два мача: финала за Купата на СЕВ през 2010 г. с Кунео срещу Одинцово и втория финален мач за "Чалъндж Къп" за жени в Трабзон с ЧСМ Букурещ през 2016 г. Два невероятни мача, както заради нивото на волейбола в тях, така и очевидно, защото спечелихме и двата.– Това е много солиден отбор, силен в атака, с трима играчи, които се открояват: Курик, млад естонец (роден през 2007 г.), който е физически впечатляващ, Джокич – опитен сръбски нападател, и американецът Норис, диагонал, който се справя много добре както на сервис, така и в атака.– Всъщност никога не съм се засичал с никого от тях, но повтарям – те са много атакуващ отбор.– Определено влиянието върху мача, което трябва да е на много високо ниво още от самото начало. Залата е много различна от българските, с много линии в полето и доста странна за нас цветова схема. Но адаптирането към нов стил ще очертае разликата.– Ади се възстановява, но ще решим преди мача дали може да бъде използван. Имаме варианти. Дори и той да не играе, това са ситуации, които се случват през сезона.– Стараем се винаги да даваме най-доброто от себе си. Понякога, дори в един и същи мач, имаме подеми и спадове, но трябва да се харесваме такива, каквито сме. Турнирът за Суперкупата и първите 3 мача са в миналото. Гледаме напред, опитваме се да открием играта си все повече и повече и да се опознаваме на тренировките и по време на мачовете.