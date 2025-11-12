Кадеду преди старта в Европа: Излизаме срещу атакуващ и солиден отбор
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
– Ще дебютирате в евротурнирите начело на Нефтохмик 2010 г. – различно ли е в сравнение с предишните ви евроучастия?
– Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо. Да играеш срещу отбори от различни страни е интересно изпитание. Няма да е нещо по-различно от друг път. Имал съм само един мач в Швейцария, преди 16 години, за Купата на CЕВ. Тогава мина добре, ще видим сега (като помощник-треньор на Кунео през сезон 2009/2010 Кадеду има победа с 3:0 над Амрисвил в Швейцария на 1/16-финалите; Кунео впоследствие печели трофея – бел. р.).
– Кой мач от европейски турнир в кариерата Ви ще помните винаги?
– В Европа никога няма да забравя два мача: финала за Купата на СЕВ през 2010 г. с Кунео срещу Одинцово и втория финален мач за "Чалъндж Къп" за жени в Трабзон с ЧСМ Букурещ през 2016 г. Два невероятни мача, както заради нивото на волейбола в тях, така и очевидно, защото спечелихме и двата.
– Как оценявате настоящия Ви съперник Шеноа?
– Това е много солиден отбор, силен в атака, с трима играчи, които се открояват: Курик, млад естонец (роден през 2007 г.), който е физически впечатляващ, Джокич – опитен сръбски нападател, и американецът Норис, диагонал, който се справя много добре както на сервис, така и в атака.
– Познавате ли някого от играчите или треньора на Шеноа – испанеца Карлос Кареньо?
– Всъщност никога не съм се засичал с никого от тях, но повтарям – те са много атакуващ отбор.
– Кое е най-важното нещо в първия мач от един европейски турнир, в който отборът Ви е гост?
– Определено влиянието върху мача, което трябва да е на много високо ниво още от самото начало. Залата е много различна от българските, с много линии в полето и доста странна за нас цветова схема. Но адаптирането към нов стил ще очертае разликата.
– Какво е състоянието на титулярния диагонал Ади Османович, който пропусна победата над Пирин в Разлог и има ли други проблеми в отбора?
– Ади се възстановява, но ще решим преди мача дали може да бъде използван. Имаме варианти. Дори и той да не играе, това са ситуации, които се случват през сезона.
– Коя е най-голямата промяна в отбора, спечелил 3 победи в първите 3 мача от първенството, в сравнение със Суперкупата?
– Стараем се винаги да даваме най-доброто от себе си. Понякога, дори в един и същи мач, имаме подеми и спадове, но трябва да се харесваме такива, каквито сме. Турнирът за Суперкупата и първите 3 мача са в миналото. Гледаме напред, опитваме се да открием играта си все повече и повече и да се опознаваме на тренировките и по време на мачовете.
Още от категорията
/
Община Варна: Това решение е некоректно и лицемерно, федерацията дължи обяснение на варненската публика
09.10
Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очите ни една нова България
01.10
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.