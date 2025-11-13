Сподели Сподели
Нефтохимик 2010 (Бургас) започна с разгромна победа участието си в европейските клубни турнири по волейбол през този сезон.

Тимът срази като гост швейцарския Шеноа с 3:0 (26:24, 25:21, 25:20) гейма в първия двубой от 1/32-финалите на турнира "Чалъндж къп".

Срещата продължи 1 час и 17 минути. 

Реваншът е 19-и ноември (сряда) от 19:00 часа в Бургас.

Най-резултатен за победителите бе Рикардо Жуниор с 14 точки. Стефан Чавдаров добави 11 точки, а Калоян Балабанов се отличи с 10 пункта.

За домакините Джеймс Райън Норис единствен финишира с двуцифрен актив - 11 точки.