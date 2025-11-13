Нефтохимик 2010 (Бургас) започна с разгромна победа участието си в европейските клубни турнири по волейбол през този сезон.Тимът срази като гост швейцарския Шеноа с 3:0 (26:24, 25:21, 25:20) гейма в първия двубой от 1/32-финалите на турнира "Чалъндж къп".Срещата продължи 1 час и 17 минути.Реваншът е 19-и ноември (сряда) от 19:00 часа в Бургас.Най-резултатен за победителите бес 14 точки.добави 11 точки, асе отличи с 10 пункта.За домакините Джеймсединствен финишира с двуцифрен актив - 11 точки.