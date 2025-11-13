Българската Първа професионална футболна лига се намира на незавидната 61-а позиция по сила в света според Opta Power Rankings - класацията на популярната медия за статистики Opta,Родният футболен елит губи място спрямо предходното подреждане в тази класация като има общ сбор от 67.3 точки.Пред родния футболен елит са клубни първенства като елита на Гватемала (56-о място), Трета лига на Германия (60-о място) и Трета лига на Испания (58-о място).1. Висша лига на Англия - 91.0 точки2. Ла Лига (Испания) - 84.8 точки3. Бундеслига (Германия) - 84.8 точки4. Серия "А" (Италия) - 83.9 точки5. Лига 1 (Франция) - 82.5 точки6. Чемпиъншип (Англия) - 78.4 точки7. Джупилер Про Лига (Белгия) - 78.1 точки8. Бразилска Серия "А" - 78.00 точки9. Примейра лига (Португалия) - 77.3 точки10. Мейджър Лийг Сокър (САЩ) - 76.6 точкиЕто как се определят рейтингите на всяко първенство. Opta Power Rankings оценява и класира повече от 15 000 мъжки и женски местни отбора по целия свят по разширени показатели за представяне. Всеки отбор получава оценка в глобална скала, от 0 (най-слабият) до 100 (най-силният). Взима се средният рейтинг на всеки отбор в дадена лига. Така се определят кои лиги имат най-висока концентрация на елитни клубове – силен индикатор за общата сила на лигата. В таблицата показват три колони: Среден рейтинг на лигата – средният рейтинг на всички клубове в състезанието. Средно за "Топ 10" клуба – средният рейтинг на 10-те най-високо оценени клуба във всяка лига. Средно за "Топ 5" клуба – средният рейтинг на петте най-високо оценени клуба във всяка лига. Това разпределение позволява да се видят разликите между лигите, които имат няколко изпъкващи клуба (напр. Португалия, Нидерландия), спрямо тези с по-постоянна дълбочина на състава в много отбори.