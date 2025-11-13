Бургас се утвърждава на международната карта като център на бойните спортове след като морският град ще е домакин на Балканските игри по санда. Това е специфичен вид бойно изкуство със собствени правила, при което състезателите използват боксови ръкавици, а двубоите се водят на платформа с размери 8 на 8 метра без въжета.Със специалното разрешение на Световната федерация по санда за първи път състезание от подобен ранг се провежда извън Китай.Това съобщиха на пресконференция организаторите на форума, сред които председателят на Българската федерация по ушу Стефан Колев, председателят на Турската федерация по ушу Абдулрахман Акиюз. В пресконференцията участваха още кметът Димитър Николов, зам.-кметът Манол Тодоров, представители на българския отбор."Бургас е избран за това състезание, защото се е доказал като перфектния град домакин. Благодарение на всички събития, които проведохме, благодарение на добрите условия за настаняване, логистика и други. Повече от 50 доброволци от бургаските училища ще се включат в този турнир. Той е първият професионален, който се провежда извън Китай и ще има висок процент на гледаемост. Убеден съм, че Бургас ще продължи да се доказва като град и локация на високата категория бойни спортове.“, каза кметът Димитър Николов.България ще бъде представлявана от състезатели като Богдан Стойков, който има богата кариера в бойните спортове, Петър Стойков, Димитър Илиев и Руси Хаджиев.В надпреварата ще участват отбори от 12 държави, които притежават едни от най-силните състезатели в света. Наред с балканските участници, свои представители ще имат още Швеция и Украйна.На 14 ноември от 18:30 часа в зала "Арена Бургас“ ще се състои тегленето на състезателите. Началото на бойните вечери ще бъде дадено на 15 ноември от 19:00 часа отново в зала "Арена Бургас“.