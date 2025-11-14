Созопол с всичко най-добро срещу Хасково за първа победа навън
Треньорът на "небесносините“ от морския град Петър Кюмюрджиев ще може да разчита на абсолютно всички футболисти за този двубой, след като в миналия кръг бе лишен от възможността да използва четирима свои футболисти поради травми или натрупани картони.
За този двубой се завръщат наказаните от предишната среща – Даниел Иванов, Димитър Жеков и Димитър Николов, както и Димитър Господинов, който бе с контузия и пропусна победата над дублиращия отбор на Локомотив (Пловдив).
"Отиваме за трите точки в Хасково. Надявам се да спечелим първа победа като гост от началото на този сезон. Вярвам, че можем да се справим, макар че ни очаква тежък двубой,“ каза Петър Кюмюрджиев пред официалния сайт.
"Играем успешно срещу Хасково в последните две години, като имаме победа и равен,“ отбеляза още наставникът на "небесносините“.
