Нефтохимик ще се връща към победите срещу Левски (Карлово)
Двубоят е утре от 14:30 ч. на ст. "Лазур".
Двата отбора са съседи в класирането. "Шейховете" са на 4-о място с 26 точки, докато гостите са с два пункта повече позиция по-напред в таблицата. Бургазлии нямат победа в последните два мача след равенството срещу Созопол и загубата от Родопа (Смолян). От своя страна играчите от Карлово са с четири последователни успеха на сметката си.
"Зелените" ще бъдат без поне двама играчи, като от сметките на Димчо Ненов със сигурност отпадат Пюскюлю, който получи контузия в последния кръг и отпада до края на полусезона, както и вратарят Бойко Димитров, който се подложи на лека операция на петата. Алекс Димитров също не е напълно възстановен след прекарана травма в областта на коляното, но по всяка вероятност ще може да се разчита на него утре.
Очаква се в групата за мача да попаднат състезателите от Елитната юношеска група до 18 г. – Мартин Николов и вратарят Венелин Янев.
