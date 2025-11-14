Пирин Разлог надви Дея спорт с 3:2 гейма (25:21, 21:25, 29:27, 22:25, 15:10) като домакин в четвъртия кръг на Супер волей.От Пирин се отличи Мариян Наков с 27 точки. За Дея спорт Валентин Братоев завърши с 21 точки. За MVP бе определен Константин Манолев от Пирин, който се появи в третия гейм и завърши с 9 точки.Преди двубоя и двата състава бяха с по една победа и две поражения от началото на сезона.