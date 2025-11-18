Сдружение ФК "Черноморец“ започна обновяването на стадион "Иван Притъргов“ в бургаския квартал "Долно Езерово", видяВ първия етап на проекта се предвижда подмяна на земната маса, изграждане на дренажна и поливна система.При втория етап ще бъдат положени съвременни тревни гръцки чимове.Това е част от цялостния план за модернизация на стадион "Иван Притъргов“ с цел лицензиране на спортното съоръжение за участие на "акулите“ във Втора лига и Първа лига още през сезон 2026/2027 година.Срокът за изпълнение на проекта е до 01.05.2026 г.