Любослав Пенев все още е сред "Топ 5" най-велики изпълнителни на дузпи в историята на футбола.
Това показа статистика на transfermarkt.
В подреждането попадат играчи, изпълнили минимум 50 наказателни удара в кариерата си. Взимат се предвид статистиката им в клубове от "Топ 10" на първенствата (във всички турнири), както и мачовете на национално ниво.
Пенев е на пето място с 54 изпълнени дузпи и коефициент на успеваемост 93%. "Ел голеадор" има едва 4 изпуснати 11-метрови наказателни удара в своята славна кариера.
Пред него са само легендите Роналд Куман (124, 94%), Уго Санчес (78, 94%), Диего Марадона (58, 93%) и Жан-Пиер Папен (58, 93%).
След Пенев са футболни магьосници като Марко ван Бастен, Роберт Левандовски, Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Алън Шиърър и други.
Пропуските на Любослав Пенев от дузпа са:
- ЦСКА срещу Рух Хожов (КЕШ, 27-и септември 1989, 5:1)
- Валенсия срещу Кадис (Ла Лига, 13-и октомври 1990, 2:1)
- България срещу Финландия (световна квалификация, 14-и май 1992, 3:0)
- Валенсия срещу Логронес (Ла Лига, 13-и декември 1992, 2:1)
Фаворитът за нов национален селекционер е сред най-великите дузпаджии
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: VM Soccer Legends
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Още от категорията
/
Карлос Насар обяви най-голямата сума, която са му предлагали, за да се състезава под чужд флаг
16.11
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.