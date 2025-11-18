Женският национален отбор по баскетбол на България продължава успешния си ход в евроквалификациите. Пред своите фенове в “Арена Ботевград" тимът нанадви Черна гора с 66:62 точки в двубой от група "Е" на пресявките за следващия шампионат на Стария континент. Нашите момичета са с баланс от 3-0 и остават еднолично начело в класирането на своята група.приключи с 15 точки за България.добави 13 точки, 7 борби и 5 асистенции.се разписа с 11 точки и 7 борби.се отчете с 10.За Черна горавкара 15 точки.Следващият игрови прозорец от евроквалификациите за жени ще бъде през март 2026 г. Тогава селекцията наще има домакинства на Азербайджан на 11 март и Украйна на 14 март, както и гостуване на Черна гора на 17 март.