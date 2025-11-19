България срази Грузия за първа победа от над година насам
Двубоят се проведе на Националния стадион "Васил Левски".
Резултатът за "лъвовете" откри Георги Русев в 10-ата минута. Нападателят на ЦСКА 1948 вкара след акробатично изпълнение.
Здравко Димитров пресече пас на гостите, след което центрира, а Русев засече топката със странична ножица.
В 24-ата Филип Кръстев покачи след страхотен далечен удар. Головият пас отново бе на Здравко Димитров.
Малко преди края на първото полувреме Грузия пропусна отлична възможност да намали резултата, но Гурам Кашия изпусна да вкара на празна врата след разбъркване в наказателното поле на България.
В края на втората част Грузия намали резултата. Лука Лочошвили (88') се разписа след асистенция на Квилитая.
За Грузия игра един от най-добрите халфове в света Хвича Кварацхелия, както и един от най-силните вратари - Гиорги Мамардашвили.
Успехът е първи за България от повече от година насам. За последно "лъвовете" спечелиха с 1:0 срещу Люксембург в Лигата на нациите на 15-и ноември 2024-а година.
Въпреки победата България остана на последното 4-о място в група "Е" с 3 точки. Грузия финишират като 3-и също с 3 пункта, но с по-добра голова разлика. От този поток еврошампионът Испания взима квотата за Мондинал 2026 (16 точки), а Турция (13 точки) ще се задоволи с второто място, което дава право на плейофи за форума.
