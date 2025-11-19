Бронзовият медалист в НВЛ Нефтохимик 2010 (Бургас) излиза срещу Шеноа (Женева) в реванш от 1/32-финалите в третия по сила европейски турнир - "Чалъндж Къп"/Бургазлии спечелиха първата среща с 3:0 гейма, но все още имат работа за довършване."Тренирахме с правилната интензивност тези дни. Мисля, че ще бъдем готови, но няма да е лесно да повторим резултата от първия мач. Османович се завърна, но все още трябва да преценим как да започнем", заяви преди двубоя страши треньорът на "шейховете" Франческо Кадеду, цитиран от bgvolleyball.com."Междувременно се надявам да има много хора в залата, защото тези играчи го заслужават. Очаквам интензивен и труден мач", добави италианецът."Не обичам да говоря за отделни играчи, особено когато един отбор е толкова сплотен като този. Може би точно отборът е това, което трябва да бъде печеливша стратегия", подчерта помощникът в националния отбор."Засега просто мисля, че трябва да спечелим срещу Шеноа, а след това играем с Дея в петък. След Дея идва мач с Черно море, а след това Монтана, но не гледам отвъд това. Трябва първо да мислим за себе си и за това как се развиваме, а след това за това срещу кого ще се изправим в следващия етап в Европа", завърши Кадеду.