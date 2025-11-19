Кадеду: Готови сме за реванша, но няма да е лесно
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Бургазлии спечелиха първата среща с 3:0 гейма, но все още имат работа за довършване.
"Тренирахме с правилната интензивност тези дни. Мисля, че ще бъдем готови, но няма да е лесно да повторим резултата от първия мач. Османович се завърна, но все още трябва да преценим как да започнем", заяви преди двубоя страши треньорът на "шейховете" Франческо Кадеду, цитиран от bgvolleyball.com.
"Междувременно се надявам да има много хора в залата, защото тези играчи го заслужават. Очаквам интензивен и труден мач", добави италианецът.
"Не обичам да говоря за отделни играчи, особено когато един отбор е толкова сплотен като този. Може би точно отборът е това, което трябва да бъде печеливша стратегия", подчерта помощникът в националния отбор.
"Засега просто мисля, че трябва да спечелим срещу Шеноа, а след това играем с Дея в петък. След Дея идва мач с Черно море, а след това Монтана, но не гледам отвъд това. Трябва първо да мислим за себе си и за това как се развиваме, а след това за това срещу кого ще се изправим в следващия етап в Европа", завърши Кадеду.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.