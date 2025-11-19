Още една крачка по-близо е ремонтът на "Арена Созопол", видяЗа целта от местната администрация вече са обявили обществената поръчка, която стойност е 800 хил. лв. с ДДС.Средствата са осигурени по Програма за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост - 2024 г. на Министерството на младежта и спорта.Основното перо в ремонта ще бъдат терените и поливната система на съоръжението. "Арена Созопол" разполага с два терена - един естествен и един изкуствен, като и двата ще бъдат обновени. 3000 кв. м. от старата изкуствена настилка ще бъде демонтирана и сменена с нова. Височината на стръка ѝ ще бъде 50 мм. Естетственият терен ще бъде подравнен с лазерен грейдер, като за укрепването му ще бъдат използвани и 1250 куб. м. пясък. Ще бъде изградена нова поливна система предвид, че старата е негодна за експлоатация заради спукани канали и запушвания.Ще бъдат извършени и още различни ремонтни дейности за облагородяване на съоръжението. Съществуващите метални стълбове ще бъдат почистени и боядисани с антикорозионна боя, ще бъде монтирана нова метална ограда, както и предпазна PVC мрежа. Ще бъдат подменени три входни врати, а също така ще бъдат поставени 16 нови LED осветителни тела.Срокът за подаване на оферти за участие в обществената поръчка е 10 декември.