Глобалната колоездачна щафета COP30 Bike Ride с бургаско участие достигна своя финал в Бразилия
България също беше част от международния маршрут. Между 27 юни и 4 юли български колоездачи изминаха над 480 км по туристическия маршрут "Черноморски път“, преминавайки през Малко Търново, Бургас, Емона, Варна, Добрич и Силистра, преди щафетата да бъде поета от румънските участници. В етапа у нас се включиха повече от 20 колоездачи – най-малките едва на 7 години. Общо над 1000 участници от над 20 държави са се включили в инициативата COP30 bike ride, която комбинира колоездене и плаване, за да подчертае възможностите на нисковъглеродната мобилност.
На финала на COP30, Българска фондация "Биоразнообразие“, в партньорство с COP Bike Ride и Бургаска велосипедна общност, организира разговор за резултатите от конференцията за климата и безплатна прожекция на документалния филм "Велопоходът към COP29“.
Събитието ще се проведе на 20 ноември (четвъртък) от 18:30 ч. в зала "Георги Баев“ на КЦ "Морско казино“ при вход свободен. Международният експерт Божил Кондев ще представи основните акценти от климатичната конференция в Белем, а Светослав Митев от Бургаската велосипедна общност ще разкаже за инициативата COP30 Bike Ride, нейните 10 предложения и българското участие. В рамките на събитието ще бъде прожектиран филмът "The COP29 Bike Ride“ / "Велопоходът към COP29“, който проследява международното велосипедно пътешествие от Париж до Баку, преминало и през България, и поставя фокус върху насърчаването на устойчивия транспорт.
COP30 Bike Ride е доброволческа инициатива, насочена към популяризиране на
чистия транспорт и устойчивите решения в градската мобилност. По време на маршрута участниците организираха срещи с местни администрации и организации, фокусирани върху развитието на велоинфраструктура. На самата конференция в Белем те ще представят 10 предложения за велосипедни политики и над 60 писма за ангажираност, подписани от местни власти, включително и от Община Бургас.
