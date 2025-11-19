Нефтохимик Бургас продължава към 1/16-финалите на третия по сила европейски турнир - Купата на претендентите. Воденият от Франческо Кадеду състав надигра Шеноа Женева с 3:1 гейма (23:25, 25:11, 25:20, 25:22) в реванша помежду им.В първия мач нефтохимиците спечелиха с 3:0 гейма.Най-резултатен бес 19 точки (4 блокади). За съперникасе отчете с 11 точки (1 ас).В следващия етап бургазлии ще премерят сили срещу израелския Макаби Тел Авив, който отстрани испанския Памеса Теруел.